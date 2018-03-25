Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Сироткин завершил гонку «Формулы-1» досрочным уходом «Где кто?»: Старшая дочь Веры Брежневой поразила красотой и голосом В Волоколамске проведут всеобщую диспансеризацию Рамзан Кадыров в прямом эфире показал преступника, находящегося в розыске Австралийцы опасаются, что добыча газа может уничтожить редких рыб ВМС Украины рассказали, из-за чего пожертвовали своим флотом в 2014 году Ученые обнаружили останки таинственных монстров с планеты Нибиру на Земле 61-летний сторонник плоской Земли совершил полет на самодельной ракете В Гонконге рассказали о том, какую угрозу представляют чужеродные животные Советы экспертов Голливуда: Как сохранить молодость кожи Поклонники сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян Ольгу Бузову прозвали темноволосой "русской Барби" после нового образа
| | Стартовали продажи обновленного пикапа Dongfeng Rich на базе Nissan Navara

Стартовали продажи обновленного пикапа Dongfeng Rich на базе Nissan Navara

Сегодня, 10:27

Китайская компания Dongfeng запускает продажи рестайлингового пикапа Rich, позаимствовавшего платформу у Nissan Navara образца 1998 года. Изменения затронули не только внешний вид авто, но и моторы, при этом новинка немного прибавила в цене относительно предшественника.

Стартовали продажи обновленного пикапа Dongfeng Rich на базе Nissan Navara

 

Внешне Dongfeng Rich 2018 модельного года отличается модернизированной оптикой, пересмотренными бамперами и другой радиаторной решёткой. В салоне разместились 3-спицевый руль, обновлённая приборная панель с увеличенным дисплеем, иной блок управления климат-контролем, дефлекторы вентиляции круглой формы, выполненная в двух цветах передняя панель и система мультимедиа с 7-дюймовым экраном.

 

Автомобиль сохранил прежние габариты: 5080х1820х1725 мм, при этом размер колёсной базы составляет 3050 мм, а дорожный просвет равен 215 мм. Обновленный Dongfeng Rich оснастили доработанным дизельным турбодвигателем объёмом 2,5 литра, который выдаёт 140 лошадиных сил. Кроме того, пикап предлагается с 2,4-литровым бензиновым мотором с отдачей 139 «лошадок».

Стартовали продажи обновленного пикапа Dongfeng Rich на базе Nissan Navara

 

Стартовали продажи обновленного пикапа Dongfeng Rich на базе Nissan Navara

 

Стартовали продажи обновленного пикапа Dongfeng Rich на базе Nissan Navara

 

Стартовали продажи обновленного пикапа Dongfeng Rich на базе Nissan Navara

 

В первом случае в роли трансмиссии выступает 6-скоростная «механика», а во втором – МКПП на пять передач. Новинка доступна как с задним приводом, так и в полноприводном исполнении. В Китае Dongfeng Rich 2018 можно приобрести минимум за 85 800 юаней (около 774 000 рублей).

 


Яна Васильева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
На авторынке России появятся пикапы Dongfeng
На авторынке России появятся пикапы Dongfeng

Представители китайской компании Dongfeng приняли решение о том, что на авторынке России появятся пикапы, а также микроавтобусы. Всего в модельном ряде

Бюджетный пикап Dongfeng станет конкурентом «УАЗ Пикап»
Бюджетный пикап Dongfeng станет конкурентом «УАЗ Пикап»

Dongfeng Rich станет главным конкурентом пикапу от компании УАЗ в РФ. Новинку официально представят на автосалоне ММАС 2016 в конце августа.

Стартовали продажи лимитированного пикапа Nissan Navara Trek-1 °
Стартовали продажи лимитированного пикапа Nissan Navara Trek-1 °

На автомобильном рынке Великобритании стартовали продажи нового пикапа Nissan Navara в особом исполнении Trek-1 °. Отмечается, что тираж новинки ограничен 400

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости