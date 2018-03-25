Стартовали продажи обновленного пикапа Dongfeng Rich на базе Nissan Navara

Китайская компания Dongfeng запускает продажи рестайлингового пикапа Rich, позаимствовавшего платформу у Nissan Navara образца 1998 года. Изменения затронули не только внешний вид авто, но и моторы, при этом новинка немного прибавила в цене относительно предшественника.

Внешне Dongfeng Rich 2018 модельного года отличается модернизированной оптикой, пересмотренными бамперами и другой радиаторной решёткой. В салоне разместились 3-спицевый руль, обновлённая приборная панель с увеличенным дисплеем, иной блок управления климат-контролем, дефлекторы вентиляции круглой формы, выполненная в двух цветах передняя панель и система мультимедиа с 7-дюймовым экраном.

Автомобиль сохранил прежние габариты: 5080х1820х1725 мм, при этом размер колёсной базы составляет 3050 мм, а дорожный просвет равен 215 мм. Обновленный Dongfeng Rich оснастили доработанным дизельным турбодвигателем объёмом 2,5 литра, который выдаёт 140 лошадиных сил. Кроме того, пикап предлагается с 2,4-литровым бензиновым мотором с отдачей 139 «лошадок».

В первом случае в роли трансмиссии выступает 6-скоростная «механика», а во втором – МКПП на пять передач. Новинка доступна как с задним приводом, так и в полноприводном исполнении. В Китае Dongfeng Rich 2018 можно приобрести минимум за 85 800 юаней (около 774 000 рублей).

Яна Васильева