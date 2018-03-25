Беспилотный концепт LADA Triangle-X 2025 показали на видео

Вчера, 24 марта, в сеть попал видеоролик с концептуальной моделью под названием LADA Triangle-X 2025. Визуализацию новинки, которую мог бы выпустить «АвтоВАЗ», создала молодой дизайнер Арина Тарасова, для которой данный прототип стал дипломным проектом.

Новый концепт-кар получил название LADA Triangle-X 2025, где цифры указывают на год, в котором могут выпустить такой автомобиль. Модель обладает футуристичным дизайном, что нетипично для российской компании «АвтоВАЗ».

Дизайнер наделила новинку панорамной крышей и дверьми типа «крылья чайки», как у американского электрического кроссовера Tesla Model X. Помимо этого, LADA Triangle-X 2025, согласно задумке автора, должна оснащаться системой беспилотного управления. К сожалению, не уточняется к какому уровню будет относиться автопилот.

Яна Васильева

Концептуальная LADA Triangle-X 2025 также примечательна возможностью менять цвет кузова по желанию владельца при помощи мобильного приложения. Отмечается, что модель ориентирована на молодёжную аудиторию.