Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

В Гонконге рассказали о том, какую угрозу представляют чужеродные животные Советы экспертов Голливуда: Как сохранить молодость кожи Поклонники сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян Ольгу Бузову прозвали темноволосой "русской Барби" после нового образа Дополненная реальность заменила настоящие гаджеты Тимати похвастался новыми крутыми «каляками-маляками» Рудковская на Мальдивах в коньках на пластиковом катке станцевала лезгинку Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозга у плода в утробе матери Егор Крид открыл тайну, кому посвятил «Миллион алых роз» Японские учёные: Депрессия развивается из-за возрастных болей в коленях Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам Светящиеся огни над Хартфордширом: Рассекреченные файлы Минобороны раскрывают тайны НЛО
| | Беспилотный концепт LADA Triangle-X 2025 показали на видео

Беспилотный концепт LADA Triangle-X 2025 показали на видео

Сегодня, 08:25

Вчера, 24 марта, в сеть попал видеоролик с концептуальной моделью под названием LADA Triangle-X 2025. Визуализацию новинки, которую мог бы выпустить «АвтоВАЗ», создала молодой дизайнер Арина Тарасова, для которой данный прототип стал дипломным проектом.

 

Беспилотный концепт LADA Triangle-X 2025 показали на видео

 

Новый концепт-кар получил название LADA Triangle-X 2025, где цифры указывают на год, в котором могут выпустить такой автомобиль. Модель обладает футуристичным дизайном, что нетипично для российской компании «АвтоВАЗ».

 

Дизайнер наделила новинку панорамной крышей и дверьми типа «крылья чайки», как у американского электрического кроссовера Tesla Model X. Помимо этого, LADA Triangle-X 2025, согласно задумке автора, должна оснащаться системой беспилотного управления. К сожалению, не уточняется к какому уровню будет относиться автопилот.

 

Беспилотный концепт LADA Triangle-X 2025 показали на видео

 

Беспилотный концепт LADA Triangle-X 2025 показали на видео

 

Концептуальная LADA Triangle-X 2025 также примечательна возможностью менять цвет кузова по желанию владельца при помощи мобильного приложения. Отмечается, что модель ориентирована на молодёжную аудиторию.
Яна Васильева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
LADA 4X4 новой генерации будет похожа на старую
LADA 4X4 новой генерации будет похожа на старую

Российская компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить новое поколение внедорожника LADA 4X4, который ранее носил название «Нива». Главный дизайнер компании Стив

Дизайнер
Дизайнер "АвтоВАЗ" рассказал о новой LADA 4X4

Главный дизайнер "АвтоВАЗ" Стив Маттин рассказал о новой LADA 4X4, о перспективах обновления модели и о сроках, когда обновлённый легендарный российский

АвтоВАЗ: Концепт LADA XCode никогда не станет серийным
АвтоВАЗ: Концепт LADA XCode никогда не станет серийным

Представители АвтоВАЗ сообщили неприятную новостью для поклонников бренда – концепт LADA XCode никогда не станет серийной моделью. Тем не менее, по словам

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости