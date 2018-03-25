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| | Самая "милая" запаска на внедорожнике удивила ростовских автолюбителей

Самая "милая" запаска на внедорожнике удивила ростовских автолюбителей

Сегодня, 09:00
Ростовчане бурно отреагировали на нестандартное запасное колесо для внедорожника, замеченного на улицах города. Пользователи сети в комментариях к фото отметили, что такое маленькое и «милое» колесо эффектно гармонирует с брутальным внедорожником.

Самая "милая" запаска на внедорожнике удивила ростовских автолюбителей

 

На страницах местных изданий и городских сообществ Ростова-на-Дону в социальной сети «ВКонтакте» появились свежие фото необычного внедорожника УАЗ «Патриот», который был замечен горожанами в Первомайском районе. Припаркованный у рынка «Атлант» автомобиль на двери багажного отделения имеет забавную небольшую «запаску», которая совсем не сочетается с огромным внедорожником.

В комментариях местные жители пошутили на тему того, что из-за мороза на улице запасное колесо «сжалось», что стало поводом для целого ряда пошлых шуток. Горожане предположили, что летом запасное колесо будет «свисать ниже багажника», но пока водителю «не стоит комплексовать».

Самая "милая" запаска на внедорожнике удивила ростовских автолюбителей

 

Самая "милая" запаска на внедорожнике удивила ростовских автолюбителей

 

Стоит отметить, что ранее в Воронеже был замечен автомобиль с миниатюрным спойлером, который вряд ли может оказать влияние на аэродинамику машины. Очевидно, что в обоих случаях нестандартные элементы на автомобилях установлены попросту для привлечения внимания.
Васисуалий Мурчалов
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