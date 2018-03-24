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| | Град нанёс колоссальный ущерб американским автомобилистам

Град нанёс колоссальный ущерб американским автомобилистам

Сегодня, 22:00

В США несколько дней назад во время сильного ливня с градом пострадало множество машин. Разбитые стёкла и вмятины на кузове остались не только на личных транспортных средствах американцев, но и на автомобилях дилерских центров.

 

Град нанёс колоссальный ущерб американским автомобилистам

 

По штатам Алабама, Джорджия и Флорида пронеслась природная стихия. В отдельных районах град был таких размеров, что едва мог поместиться в руке взрослого человека. Ряд видеороликов и фотографий с места происшествия опубликовали в интернете очевидцы.

 

Помимо этого, на камеру уличного наблюдения попал момент, когда град разбивал стёкла новых автомобилей Chevrolet, припаркованных около одного из дилерских центров марки в штате Алабама. По предварительным оценкам, пострадали несколько тысяч машин суммарной стоимостью более 4 миллионов долларов.

Американские репортёры отметили, что в последний раз подобное стихийное бедствие произошло в США почти 23 года назад. Помимо автомобилей, пострадали здания и рухнуло несколько деревьев.


Яна Васильева
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