Эксперты назвали самые "молодые" автомобильные марки

На глобальном авторынке в последнее время возникло много новых марок, некоторые из которых возродили, а другие являются совершенно новыми. Автомобильные эксперты поделились данными о самых «юных» брендах.

Компания Tesla появилась в 2003 году, что позволяет отнести её к молодым брендам по мерках автопрома. Когда Tesla только начала выпускать электрокары многие были уверены, что марка не продержится и двух лет. Однако череда проблем не смогла заставить компанию прекратить существование. Компания Tesla появилась в 2003 году, что позволяет отнести её к молодым брендам по мерках автопрома. Когда Tesla только начала выпускать электрокары многие были уверены, что марка не продержится и двух лет. Однако череда проблем не смогла заставить компанию прекратить существование.

Китайский Great Wall владеет брендом Haval, который продолжает набирать популярность в России. Высокие продажи компании обусловлены хорошим соотношением цены и качества внедорожников Haval.

Среди возрождённых марок в первую очередь следует упомянуть Maybach, основанную в далёком 1909 году. Марка покинула рынок в 40-е годы ХХ века, а в 2015 году была возрождена в роли суббренда Mercedes-Benz, под которым предлагаются самые роскошные автомобили.

Марка Datsun выпускала машины ещё в 1931 году, однако она оказалась забыта на долгие годы. Теперь под этим брендом доступны бюджетные модели. Раньше Luxgen производил лицензионные копии Nissan и Mitsubishi, а сегодня это самостоятельный тайваньский бренд. Помимо этого, эксперты включили в рейтинг возрождённый Citroen, а также новые китайские марки Geely и Lifan.

Яна Васильева