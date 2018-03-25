Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Эксперты назвали самые "молодые" автомобильные марки

Эксперты назвали самые "молодые" автомобильные марки

Сегодня, 10:00
На глобальном авторынке в последнее время возникло много новых марок, некоторые из которых возродили, а другие являются совершенно новыми. Автомобильные эксперты поделились данными о самых «юных» брендах.

Эксперты назвали самые "молодые" автомобильные марки

 

Компания Tesla появилась в 2003 году, что позволяет отнести её к молодым брендам по мерках автопрома. Когда Tesla только начала выпускать электрокары многие были уверены, что марка не продержится и двух лет. Однако череда проблем не смогла заставить компанию прекратить существование.
Китайский Great Wall владеет брендом Haval, который продолжает набирать популярность в России. Высокие продажи компании обусловлены хорошим соотношением цены и качества внедорожников Haval.
Среди возрождённых марок в первую очередь следует упомянуть Maybach, основанную в далёком 1909 году. Марка покинула рынок в 40-е годы ХХ века, а в 2015 году была возрождена в роли суббренда Mercedes-Benz, под которым предлагаются самые роскошные автомобили.
Марка Datsun выпускала машины ещё в 1931 году, однако она оказалась забыта на долгие годы. Теперь под этим брендом доступны бюджетные модели. Раньше Luxgen производил лицензионные копии Nissan и Mitsubishi, а сегодня это самостоятельный тайваньский бренд. Помимо этого, эксперты включили в рейтинг возрождённый Citroen, а также новые китайские марки Geely и Lifan.

Яна Васильева
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