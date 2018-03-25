В Воронеже заметили машину, владелец которой прогуливал физику

На портале Pikabu пользователи обсудили сделанную в Воронеже фотографию автомобиля, хозяин которого плохо знаком с законами физики. Он далеко не самым безопасным способом разместил на крыше своей машины раскладную лестницу.

Судя по снимку, хозяин ВАЗ-2111 прикрепил длинную лестницу к рейлингам так, что большая её часть нависает над передней частью авто. Интернет-пользователи тут же стали соревноваться в остроумии.

«Дайте мне рычаг, и я переверну любой ВАЗ,» – пошутил один из местных «Архимедов».

Некоторые из комментаторов отметили, что лестница могла съехать вперёд по инерции во время торможения. Другие считают, что владелец машины разместил лестницу таким способом специально, чтобы иметь возможность открыть багажное отделение.

Большинство сошлось на мнении, что владелец ВАЗ-2111 прогуливал физику. Подобный метод перевозки нельзя назвать безопасным, ведь лестница может раскачаться во время движения автомобиля и вырвать рейлинги с крыши.

Яна Васильева