Назван ТОП-10 регионов РФ по продажам новых авто за 2018 год

Агентство «АВТОСТАТ» составило ТОП-10 российских городов, в которых автодилеры продали больше всего новых автомобилей за первые два месяца нынешнего года. При составлении рейтинга не учитывались Москва и Санкт-Петербург, где автолюбители приобрели 28 400 и 13 100 авто соответственно.

Возглавила ТОП-10 Казань благодаря 3 000 проданным с января по февраль машинам без пробега. На втором месте расположился Екатеринбург, жители которого за отчётный период стали владельцами 2 840 новых автомобилей. В Самаре удалось продать 2 360 авто, благодаря чему город оказался на третьей позиции рейтинга.

Четвёртое место занял Нижний Новгород с 2 280 продажами, а пятое – Краснодар с результатом 2 100 реализованных машин. Отметим, что это единственный город, из вошедших в рейтинг, с населением менее 1 000 000 человек.

В «десятку» городов-лидеров по автомобильным продажам попали также Уфа (2 080 ед.), Челябинск (1 940 ед.), Ростов-на-Дону (1 920 ед.), Пермь (1 880 ед.) и Воронеж (1 600 ед.). По словам аналитиков, во всех городах в рейтинге наблюдалась положительная динамика продаж.

Самый заметный прирост был зафиксирован в Челябинске (+44%) и Екатеринбурге (+41%). Отметим, что Екатеринбургу также удалось занять первое место в РФ по продажам премиальных машин без учёта столицы и Санкт-Петербурга.

Яна Васильева