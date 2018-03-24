Внедорожный хэтчбек LADA Xray Cross "засветился" на дорогах Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» тестирует на дорогах Тольятти новую версию высокого хэтчбека LADA Xray, замаскированного камуфляжем. В сети разместили шпионскую видеозапись с LADA Xray Cross.

Согласно предварительной информации, кросс-версия автомобиля дебютирует в текущем году. В отличие от стандартного хэтчбека модель получит увеличенный дорожный просвет, пластиковый кузовной обвес и 17-дюймовые колёсные диски.

В салоне найдут место вставки из пластика и кожи, бокс-подлокотник и более яркая приборная панель. Как и прежде, новая LADA Xray Cross будет доступна с 1,6-литровым 106-сильным мотором или 122-сильным агрегатом объёмом 1,8 литра. С обоими двигателями сочетается 5-скоростная механическая трансмиссия, а в случае с 1,8-литровым мотором доступен ещё и «робот».

С выходом новой кросс-версии автопроизводитель рассчитывает нарастить продажи семейства Xray, спрос на которое начал падать. Так, в феврале впервые за время присутствия модели на рынке была зафиксирована отрицательная динамика продаж (-9,6%). Россияне приобрели всего 1917 таких хэтчбеков.

Кроме того, «АвтоВАЗ» недавно запатентовал LADA Xray Sport. Такой автомобиль примечателен накладками на порогах, большим спойлером, дополнительным водуховодом на решётке радиатора, двумя выхлопными трубами и оригинальными дисками размерностью 18 дюймов.

Яна Васильева