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| | Внедорожный хэтчбек LADA Xray Cross "засветился" на дорогах Тольятти

Внедорожный хэтчбек LADA Xray Cross "засветился" на дорогах Тольятти

Сегодня, 17:01

Компания «АвтоВАЗ» тестирует на дорогах Тольятти новую версию высокого хэтчбека LADA Xray, замаскированного камуфляжем. В сети разместили шпионскую видеозапись с LADA Xray Cross.

Внедорожный хэтчбек LADA Xray Cross "засветился" на дорогах Тольятти

 

Согласно предварительной информации, кросс-версия автомобиля дебютирует в текущем году. В отличие от стандартного хэтчбека модель получит увеличенный дорожный просвет, пластиковый кузовной обвес и 17-дюймовые колёсные диски.

В салоне найдут место вставки из пластика и кожи, бокс-подлокотник и более яркая приборная панель. Как и прежде, новая LADA Xray Cross будет доступна с 1,6-литровым 106-сильным мотором или 122-сильным агрегатом объёмом 1,8 литра. С обоими двигателями сочетается 5-скоростная механическая трансмиссия, а в случае с 1,8-литровым мотором доступен ещё и «робот».

С выходом новой кросс-версии автопроизводитель рассчитывает нарастить продажи семейства Xray, спрос на которое начал падать. Так, в феврале впервые за время присутствия модели на рынке была зафиксирована отрицательная динамика продаж (-9,6%). Россияне приобрели всего 1917 таких хэтчбеков.

Внедорожный хэтчбек LADA Xray Cross "засветился" на дорогах Тольятти

 

Внедорожный хэтчбек LADA Xray Cross "засветился" на дорогах Тольятти

 

Внедорожный хэтчбек LADA Xray Cross "засветился" на дорогах Тольятти

 

Внедорожный хэтчбек LADA Xray Cross "засветился" на дорогах Тольятти

 

Кроме того, «АвтоВАЗ» недавно запатентовал LADA Xray Sport. Такой автомобиль примечателен накладками на порогах, большим спойлером, дополнительным водуховодом на решётке радиатора, двумя выхлопными трубами и оригинальными дисками размерностью 18 дюймов.

 


Яна Васильева
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