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| | Тюнеры из Manhart «прокачали» BMW M4 Coupe

Тюнеры из Manhart «прокачали» BMW M4 Coupe

Сегодня, 14:59
Специалисты тюнинг-ателье Manhart обычно работают с автомобилями немецкой марки BMW. В этот раз компания представила «прокачанную» версию BMW M4 Coupe, которая получила название Manhart MH4 550.

Тюнеры из Manhart «прокачали» BMW M4 Coupe

 

Битурбинный двигатель BMW M4 Coupe объемом 3 литра доработали, в результате он вырабатывает 550 лошадиных сил. Помимо увеличения мощности двигателя ателье Manhart сделало ряд технических доработок. Тюнеры считают, что Manhart MH4 550 приспособлен к гоночному треку больше, чем оригинальная версия.

Двигатель получит новую систему впрыска воздуха и выхлопную систему. Благодаря обновлениям купе способно выдавать гоночный «рев». Ателье поменяло подвеску Manhart MH4 550 и сократило дорожный просвет, в результате управлять моделью стало легче.

Тюнеры из Manhart «прокачали» BMW M4 Coupe

 

Тюнеры из Manhart «прокачали» BMW M4 Coupe

 

Также купе Manhart MH4 550 получил ряд внешних доработок. Модель получила белый кузов с красными акцентами, которые также появились и в салоне авто. Диффузор и спойлер M Performance получили исполнение из углеволокна. В салоне установили новое рулевое колесо, кресла Recaro гоночного типа, а задние сидения заменили каркасом жесткости.
Татьяна Рязанская
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