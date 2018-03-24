Тюнеры из Manhart «прокачали» BMW M4 Coupe

Специалисты тюнинг-ателье Manhart обычно работают с автомобилями немецкой марки BMW. В этот раз компания представила «прокачанную» версию BMW M4 Coupe, которая получила название Manhart MH4 550.

Битурбинный двигатель BMW M4 Coupe объемом 3 литра доработали, в результате он вырабатывает 550 лошадиных сил. Помимо увеличения мощности двигателя ателье Manhart сделало ряд технических доработок. Тюнеры считают, что Manhart MH4 550 приспособлен к гоночному треку больше, чем оригинальная версия.Двигатель получит новую систему впрыска воздуха и выхлопную систему. Благодаря обновлениям купе способно выдавать гоночный «рев». Ателье поменяло подвеску Manhart MH4 550 и сократило дорожный просвет, в результате управлять моделью стало легче.

Татьяна Рязанская

Также купе Manhart MH4 550 получил ряд внешних доработок. Модель получила белый кузов с красными акцентами, которые также появились и в салоне авто. Диффузор и спойлер M Performance получили исполнение из углеволокна. В салоне установили новое рулевое колесо, кресла Recaro гоночного типа, а задние сидения заменили каркасом жесткости.