Volvo представит новые XC40 и V60 для рынка США

Шведская компания Volvo готовится к запуску продаж двух новых автомобилей на североамериканском рынке. Речь идёт о моделях XC40 и V60, которые относятся к 2019 модельному году.

Руководство марки Volvo приняло решение презентовать кроссовер XC40 и универсал V60 в рамках предстоящей автовыставки в Нью-Йорке, которая начнётся уже 30 марта. На сегодняшний день о новинках известно не так много.

Отметим, что на презентационных видеороликах, которые публиковал производитель, видно, что в салоне XC40 применят кожаную отделку, на дверях появятся вставки, а мультимедийный комплекс будет сочетаться с металлической панелью. Помимо этого, автомобиль получит колёса необычного дизайна.

Стоит напомнить, что компактный кроссовер Volvo XC40 сумел победить в европейском конкурсе «Автомобиль года-2018». Нынешнее поколение модели предлагается с 1,5-литровыми 3-цилиндровыми турбомоторами. В базовом исполнении автомобиль оценили в 1 700 000 рублей.

Что касается Volvo V60, универсал оснащается 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями с отдачей от 150 до 310 лошадиных сил. Помимо этого, модель доступна в плагин-гибридном исполнении.

Яна Васильева