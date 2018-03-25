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| | В апреле в Россию приедет китайский кроссовер Hawtai Laville

В апреле в Россию приедет китайский кроссовер Hawtai Laville

Сегодня, 04:00

Кроссовер Hawtai (HTM) Laville должен выйти на российский рынок в апреле нынешнего года, сообщают представители марки. Отметим, что новинка должна была поступить в продажу ещё в конце 2017 года.

 

В апреле в Россию приедет китайский кроссовер Hawtai Laville

 

Китайская компания представила Hawtai Laville ещё в 2014 году на Московском автосалоне, но под именем A25. При этом ОТТС на эту модель китайцы получили в октябре прошлого года. К сожалению, причина, по которой произошла столь серьезная задержка запуска продаж, не уточняется.

 

Отметим, что Hawtai предложит россиянам автомобили не китайской сборки, как в случае с Boliger, а кроссоверы производства завода Derways, расположенного в городе Черкесск. Помимо этого, из ОТТС стали известны габариты нового Hawtai Laville. В длину авто достигает 4 426 мм, ширина составляет 1 862 мм, а высота – 1 709 мм.

В моторном отсеке установят 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей 145 лошадиных сил. В сочетании с ним предложат 6-ступенчатую «механику» или 4-скоростную АКПП. Для модели предусмотрен только передний привод.

 

В апреле в Россию приедет китайский кроссовер Hawtai Laville

 

В апреле в Россию приедет китайский кроссовер Hawtai Laville

 

Список оснащения включает в себя кондиционер, функцию мониторинга давления в шинах, обогрев заднего кресла, мультимедийный комплекс, парктроник, систему кругового видеообзора и многое другое. На сайте Hawtai уже публиковали цены на Laville – от 999 800 рублей, однако затем эти данные были удалены.

 


Яна Васильева
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