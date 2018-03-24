Возрожденный Brabham показал видеотизер своего первого суперкара

Первым автомобилем Brabham Automotive стал трековый суперкар BT62, который официально представят уже 2 мая. Компания решила показать первый тизер новинки и опубликовала видео на официальном канале в соцсети YouTube.
Несмотря на видео, компания не представила сведений о технических характеристиках новинки. Однако производитель объяснил значение названия. BT означает фамилии двух основателей Brabham Automotive – Рона Торанака и Джека Брэбена, а число 62 является номером авто в линейке марки.
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