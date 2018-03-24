Возрожденный Brabham показал видеотизер своего первого суперкара

Сын трехкратного чемпиона «Формулы-1» Джека Брэбема недавно возродил компанию Brabham Automotive. Автопроизводитель опубликовал видеотизер первой модели Brabham BT62.

Ожидается, что трековый суперкар Brabham BT62 получит двигатель V8 и в первую очередь составит конкуренцию гиперкару McLaren Senna. Первая модель возрожденного бренда Brabham Automotive была разработана для установления нового рекорда скорости.

Татьяна Рязанская

Первым автомобилем Brabham Automotive стал трековый суперкар BT62, который официально представят уже 2 мая. Компания решила показать первый тизер новинки и опубликовала видео на официальном канале в соцсети YouTube.Несмотря на видео, компания не представила сведений о технических характеристиках новинки. Однако производитель объяснил значение названия. BT означает фамилии двух основателей Brabham Automotive – Рона Торанака и Джека Брэбена, а число 62 является номером авто в линейке марки.