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| | Опубликован рендер перспективного кросс-купе Ford Mustang

Опубликован рендер перспективного кросс-купе Ford Mustang

Сегодня, 15:32

Недавно в рамках интервью руководитель Ford Джим Хэкетт попросил журналистов «закрыть глаза и представить» Ford Mustang в виде кроссовера с электрической силовой установкой. Независимые дизайнеры motor1 решили продемонстрировать собственное видение такого автомобиля.

 

Опубликован рендер перспективного кросс-купе Ford Mustang

 

После того как господин Хэкетт намекнул на появление новой модели, художники принялись за создание изображений кросс-варианта Ford Mustang, однако столкнулись с некоторыми трудностями. По словам авторов рендеров, превратить маслкар в SUV оказалось не так просто. Виртуальный прототип наделили четырьмя дверьми, покатой крышей и увеличенным клиренсом, который позволит ездить в условиях легкого бездорожья.

 

Радиаторную решётку было решено заменить на заглушку из карбона, поскольку кроссовер на основе Ford Mustang должен оснащаться электрическим мотором. Отметим, что Ford немного отстаёт в плане электрификации от других компаний, однако в ближайшем будущем американский автогигант собирается исправить положение.

Фанаты Ford Mustang негативно отреагировали на возможный переход маслкара в формат электрокроссовера, поскольку это навредит родословной модели. Вместе с тем на фоне роста популярности сегмента SUV появление подобного автомобиля стало бы выгодным финансовым решением для компании.


Яна Васильева
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