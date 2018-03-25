Эксперты: Электрокары станут дешевле машин с ДВС к 2025 году

На данный момент электрокары отличаются от обычных машин с ДВС достаточно высоким ценником, если сравнивать транспортные средства по мощности, габаритам и классу. Тем не менее, на фоне постоянного роста спроса на «зеленые» автомобили, их стоимость может значительно снизиться.

Эксперты Bloomberg считают, что к 2024 году электрокары и машины уравняются по ценникам, а уже через год после этого «зеленые» автомобили станут дешевле традиционных транспортных средств на бензиновой или дизельной тяге. Безусловно, речь идет о массовом сегменте, а премиальные экологические модели будут дорогими.

Специалисты прогнозируют рост объемов производства аккумуляторов для электрокаров. Стоимость батарей к 2030 году может снизиться до 70 долларов (4 000 рублей) за 1 кВт*ч. Сейчас эта цифра составляет 208 долларов (12 000 рублей). Поэтому и ценники на электрокары в данное время выше, чем на машины с ДВС.

Эксперты уверены, что спрос на электрокары с годами будет только расти, но массовый рынок такого транспорта будет активным только в том случае, если энергоносители для него станут дешевле. Кроме того, на ситуацию с «зеленым» транспортом должны повлиять власти государств, заинтересованных в снижении вреда окружающей среде.

Иван Головин