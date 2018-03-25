Эксперты: Электрокары станут дешевле машин с ДВС к 2025 году

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Эксперты: Электрокары станут дешевле машин с ДВС к 2025 годуСегодня, 06:00
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Специалисты Bloomberg New Energy Finance считают, что в обозримом будущем электрокары окажутся дешевле привычных автомобилей с ДВС. Причиной снижения цен
Электрокары и гибридные машины в нынешнем году составляют 4% европейского автомобильного рынка. Продажи таких транспортных средств отличаются в разных странах
Американские эксперты авторынка заявили, что к 2040 году продажи электрокаров превысят показатели реализации машин с двигателем внутреннего сгорания. Всего