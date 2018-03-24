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| | Представлены обновлённые внедорожники Infiniti QX60 и QX80

Представлены обновлённые внедорожники Infiniti QX60 и QX80

Сегодня, 16:25

Премиальная японская марка Infiniti собирается представить обновлённые кроссоверы QX60 и QX80 на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется уже на следующей неделе. Пока пресс-служба компании раскрыла некоторые подробности о грядущих автомобилях.

Представлены обновлённые внедорожники Infiniti QX60 и QX80

 

После обновления до 2019 модельного года Infiniti QX60 и QX80 получат более современный дизайн экстерьера и высококачественную отделку салона. Что касается особого варианта исполнения Limited, он будет отличаться темными хромированными акцентами вокруг противотуманных фонарей, решётки радиатора и дверных молдингов.

 

В темный цвет также окрасили окантовку дверей и спойлер. На нижней части заднего бампера разместилась глянцевая вставка. Помимо этого, новинку наделили 20-дюймовыми колёсными дисками уникального дизайна.

В салоне QX60 Limited 2019 появились сидения, обшитые полуанилиновой кожей, контрастная прострочка и вставки из серебристого дерева. Приблизительно такие же изменения наблюдаются во внедорожнике Infiniti QX80. Техническая составляющая обеих моделей осталась прежней.

Представлены обновлённые внедорожники Infiniti QX60 и QX80

 

Представлены обновлённые внедорожники Infiniti QX60 и QX80

 

Представлены обновлённые внедорожники Infiniti QX60 и QX80

 

Напомним, актуальные автомобили доступны с 3,5-литровым 295-сильным мотором V6 и 5,6-литровым двигателем V8 с отдачей 400 л.с. Продажи нового Infiniti QX60 Limited начнутся уже этой весной, а QX80 Limited доберётся до дилеров будущим летом.

 


Яна Васильева
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