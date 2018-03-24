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| | Биотопливная LADA Granta CNG появится в продаже в России в 2020 году

Биотопливная LADA Granta CNG появится в продаже в России в 2020 году

Сегодня, 18:43

Недавно в сеть попала информация, что «АвтоВАЗ» готовит к премьере новую биотопливную LADA Granta CNG. Согласно последним данным, серийное производство новинки начнётся в 2019 году, а ещё через год автомобиль поступит в продажу в России.

Биотопливная LADA Granta CNG появится в продаже в России в 2020 году

 

Новую модификацию самой бюджетной модели компании LADA Granta с приставкой CNG в названии оснастят двумя газовыми баллонами, объём которых в сумме составит 100 литров. При этом автомобиль сохранит бензобак, вмещающий до 50 литров топлива.

 

Таким образом, новинка сможет проехать более 1 000 километров без дозаправки, а водитель сможет переключать машину с метана на бензин и наоборот. При переходе на газ производительность двигателя снижается на 10%, зато улучшается его износостойкость.

В настоящее время «АвтоВАЗ» уже предлагает россиянам двухтопливный седан LADA Vesta CNG, его выпускают на предприятии «АТС-Авто» в Тольятти. Модель, представленную в августе минувшего года, укомплектовали газовым баллоном объёмом 90 литров, что позволяет преодолевать без дозаправки до 1 000 километров.

Цены на LADA Vesta CNG стартуют от 764 900 рублей и достигают 883 900 рублей. Такой автомобиль пользуется популярностью у жителей Перми, Челябинска и Татарстана.


Яна Васильева
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