Foton Motor представила новый тягач Auman EST с современными опциями

Компания Foton Motor презентовала новый тягач Foton Auman EST семейства Super Truck. Отметим, что автомобиль, получивший множество передовых опций, относится к пятому поколению грузовиков марки.

В перечень оборудования нового Foton Auman EST вошли системы курсовой устойчивости, слежения за дорожной разметкой и предотвращения опрокидывания. Опция Smart Fleet собирает данные о стиле вождения, дорожных условиях, техническом состоянии авто и его местоположении, что позволяет оптимизировать маршрут. Кроме того, водитель может получить техническую помощь или консультацию, а также удалённо менять настройки авто, адаптируя его под те или иные условия.

Новый 470-сильный мотор Cummins X12 получил технологию ADEPT, благодаря которой можно сэкономить до 4% топлива при максимальном значении крутящего момента в 2300 Нм. За счёт турбонаддува с функцией ISOPOD мощность двигателя выросла на 4%, а потребление горючего сократилось ещё на 2%. Таким образом, Auman EST экономичнее моделей того же класса на 5-8%.

Автомобиль может похвастаться технологией CumminsBrake2, которая продлевает срок службы тормозных колодок, новой автоматической коробкой передач ZF TraXon с превентивным переключением скоростей, а также пневматической подвеской с возможностью удалённого управления высотой.

Яна Васильева