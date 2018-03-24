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Китайский авторынок в феврале упал на 10%Сегодня, 13:00
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Европейский авторынок по итогам февраля текущего года получил лучший результат с 2008 года. Об этом проинформировало агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на АСЕА.
Автомобильный рынок Китая в апреле нынешнего года упал на 3,7% в сравнении с прошлогодними цифрами. За отчетный период жители КНР приобрели 1 722 200
В июне объём реализации пассажирских автомобилей на китайском авторынке в годовом сравнении вырос до 1 832 000 единиц или на 2,3%. Согласно данным Китайской