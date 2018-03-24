Китайский авторынок в феврале упал на 10%

Китайский авторынок является крупнейшим в мире, и в последнее время он отмечал положительную динамику роста продаж машин. Однако в феврале жители Поднебесной «замедлились», и купили 1 475 500 транспортных средств, что на 9,6% меньше в годовом сравнении.

К итайцы отмечают Новый год по лунному календарю, и эксперты объясняют падение февральского авторынка страны именно этим. Если брать в счет первые два месяца нынешнего года, то спрос на транспорт в КНР вырос на 2,1% с результатом в 3 931 700 реализованных автомобилей.

Если китайский авторынок в целом упал в феврале, то, к примеру, Volkswagen и его партнеры нарастили в КНР продажи на 13,5%, реализовав в стране 253 200 машин. Американский автогигант General Motors тоже отличился положительным трендом продаж в Поднебесной в позапрошлом месяце, с результатом в 264 994 проданных авто с «плюсом» в 7,8%.

Эксперты Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA) прогнозируют 4-процентный рост авторынка КНР по итогам нынешнего года. В минувшем году в стране было реализовано 24 718 000 машин.

Иван Головин