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| | Кроссоверы GMC Acadia и Terrain получили «черные версии» Black Edition

Кроссоверы GMC Acadia и Terrain получили «черные версии» Black Edition

Сегодня, 11:09
Компания Chevrolet разработала «Черную серию» Black Edition для кроссоверов GMC Acadia и Terrain. Автомобили официально представят в рамках автосалона в Нью-Йорке, который начнется уже на следующей неделе.

Кроссоверы GMC Acadia и Terrain получили «черные версии» Black Edition

 

Ранее Chevrolet уже выпускала «черные» Midnight Edition версии моделей, а прошлой осенью был представлен внедорожник подразделения GMC – Yukon Denali Ultimate Black Edition. Однако в этот раз в Black Edition вложили другой смысл, который ближе к Bentley Bentayga Black Edition.

Новые кроссоверы GMC Acadia и Terrain предложат с несколькими вариантами окраса, а Black Edition лишь уберет хромированные элементы. GMC Acadia получит затемненные фары, черные рейлинги и колесные диски на 20 дюймов. GMC Terrain Black Edition оснастят 19-дюймовыми колесами, черной решеткой радиатора, корпусами боковых зеркал, а также шильдиками.

Кроссоверы GMC Acadia и Terrain получили «черные версии» Black Edition

 

Согласно исследованиям GMC, каждый пятый покупатель готов доплатить за дополнение Black Edition. Компания пока не сообщила стоимость такого дополнения, однако специалисты полагают, что «черная серия» будет доступна за 2 000 долларов.
Татьяна Рязанская
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