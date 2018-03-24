Кроссоверы GMC Acadia и Terrain получили «черные версии» Black Edition

Ранее Chevrolet уже выпускала «черные» Midnight Edition версии моделей, а прошлой осенью был представлен внедорожник подразделения GMC – Yukon Denali Ultimate Black Edition. Однако в этот раз в Black Edition вложили другой смысл, который ближе к Bentley Bentayga Black Edition.
Новые кроссоверы GMC Acadia и Terrain предложат с несколькими вариантами окраса, а Black Edition лишь уберет хромированные элементы. GMC Acadia получит затемненные фары, черные рейлинги и колесные диски на 20 дюймов. GMC Terrain Black Edition оснастят 19-дюймовыми колесами, черной решеткой радиатора, корпусами боковых зеркал, а также шильдиками.
Согласно исследованиям GMC, каждый пятый покупатель готов доплатить за дополнение Black Edition. Компания пока не сообщила стоимость такого дополнения, однако специалисты полагают, что «черная серия» будет доступна за 2 000 долларов.
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