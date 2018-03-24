Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот Посол РФ в Италии предложил британцам найти «русский след» в отравлении Наполеона МТС снова грабит пользователей: Мобильный оператор будет снимать по 3 руб со всех абонентов Марьяна Ро после конфликта с Комковым пытается сохранить подписчиков Раздевшись до трусов в супермаркете, волгоградец принял кефирный душ В Грузии случайно обнаружили руины древнего монастыря В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы Эксперты рассказали, почему военные и ученые перестали искать пришельцев Эксперты назвали недостатки обновления Google AdWords Учёные рассказали, сколько нужно заниматься спортом в день, чтобы дольше прожить Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе
| | "Заряженный" Audi RS6 нового поколения выйдет в 2019 году

"Заряженный" Audi RS6 нового поколения выйдет в 2019 году

Сегодня, 12:25

Немецкий премиальный бренд Audi проведёт презентацию «заряженного» A6 новой генерации в следующем году. Как пишет издание Auto Bild, под капотом новинки разместится мотор, мощность которого превысит 600 лошадиных сил.

"Заряженный" Audi RS6 нового поколения выйдет в 2019 году

 

Новый «горячий» Audi RS6 оснастят 4,0-литровым бензиновым турбодвигателем V8, способным генерировать около 605 «лошадей». Помимо этого, позднее компания собирается начать продажи ещё более мощной версии под названием RS6 Performance. Ожидается, что такой автомобиль получит 650-сильный агрегат.

 

По мнению экспертов, будущее поколение Audi RS6 станет доступно не только в виде универсала, но и в кузове седан. Актуальная модель предлагалась исключительно в исполнении Avant, однако из-за невысокого спроса на универсалы в США и Китае производитель может начать выпускать одноименный «заряженный» седан. Примечательно, что первые два поколения Audi RS6 производили в таком типе кузова.

"Заряженный" Audi RS6 нового поколения выйдет в 2019 году

 

"Заряженный" Audi RS6 нового поколения выйдет в 2019 году

 

"Заряженный" Audi RS6 нового поколения выйдет в 2019 году

 

Стоит напомнить, что новый седан Audi A6 дебютировал в рамках Женевского автосалона в начале марта текущего года. При том, что в основу автомобиля легла платформа MLB Evo, в плане конструкции он практически не отличается от хэтчбека Audi A7. Более того модели получили почти идентичный список оснащения. Седан должен появиться на российском рынке в конце этого года.

 


Яна Васильева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Опубликованы первые рендеры «заряженного» Audi RS6 Avant
Опубликованы первые рендеры «заряженного» Audi RS6 Avant

Немецкий премиальный бренд Audi, входящий в состав концерна Volkswagen Group, готовится презентовать экстремальный универсал Audi RS6 Avant. Независимые

Представлен лимитированный
Представлен лимитированный "заряженный" универсал Audi RS6 Avant

В правлении немецкой премиальной компании Audi представили ограниченную версию «заряженного» универсала Audi RS6, над которым потрудились тюнеры из ABT

«Заряженный» универсал Audi RS4 Avant получит 500-сильный двигатель
«Заряженный» универсал Audi RS4 Avant получит 500-сильный двигатель

Автомобильный концерн Audi тестирует 500-сильный двигатель для модели RS4 Avant. Сообщается, что модель планируют показать на одном из автомобильных шоу,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости