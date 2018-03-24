"Заряженный" Audi RS6 нового поколения выйдет в 2019 году

Немецкий премиальный бренд Audi проведёт презентацию «заряженного» A6 новой генерации в следующем году. Как пишет издание Auto Bild, под капотом новинки разместится мотор, мощность которого превысит 600 лошадиных сил.

Новый «горячий» Audi RS6 оснастят 4,0-литровым бензиновым турбодвигателем V8, способным генерировать около 605 «лошадей». Помимо этого, позднее компания собирается начать продажи ещё более мощной версии под названием RS6 Performance. Ожидается, что такой автомобиль получит 650-сильный агрегат.

По мнению экспертов, будущее поколение Audi RS6 станет доступно не только в виде универсала, но и в кузове седан. Актуальная модель предлагалась исключительно в исполнении Avant, однако из-за невысокого спроса на универсалы в США и Китае производитель может начать выпускать одноименный «заряженный» седан. Примечательно, что первые два поколения Audi RS6 производили в таком типе кузова.

Стоит напомнить, что новый седан Audi A6 дебютировал в рамках Женевского автосалона в начале марта текущего года. При том, что в основу автомобиля легла платформа MLB Evo, в плане конструкции он практически не отличается от хэтчбека Audi A7. Более того модели получили почти идентичный список оснащения. Седан должен появиться на российском рынке в конце этого года.

Яна Васильева