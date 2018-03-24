Volkswagen рассекретил сразу три новых кроссовера

Руководство Volkswagen рассчитывает завоевать высокую популярность марки в Китае. В связи с этим на презентации нового Touareg производитель представил ещё три новых среднеразмерных SUV, два из которых разрабатывались непосредственно в Поднебесной.

Совместные предприятия Volkswagen с SAIC и FAW в минувшем году смогли реализовать на китайском рынке 3 200 000 автомобилей. Немецкая компания решила закрепить успех и начать продажи в КНР сразу 12 новых кроссоверов до 2020 года.

В ходе дебюта Volkswagen Touareg китайской публике показали желтый кроссовер, который пока известен под названием Advanced Mid-Size SUV. Согласно данным портала Motor1, автомобиль ориентирован на покупателей с «элитными вкусами». Модель, представляющая собой результат совместной работы FAW и VW, получил самые передовые технологии, которыми оснащают люксовые авто данного сегмента.

Компания презентовала также кроссовер Powerful Family SUV, который разработали специалисты SAIC и VW. Новинка окажется «младшим братом» 7-местного внедорожника Teramont. Любопытно, что её сконструировали на платформе от китайского варианта Skoda Karoq.

Наконец, в Китае состоялась премьера удлинённого Tiguan L PHEV, оснащенного плагин-гибридной установкой, суммарная отдача которой равна 200 лошадиным силам. Автомобиль появится в дилерских центрах уже в текущем году.

Яна Васильева