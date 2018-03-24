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| | Volkswagen рассекретил сразу три новых кроссовера

Volkswagen рассекретил сразу три новых кроссовера

Сегодня, 10:53

Руководство Volkswagen рассчитывает завоевать высокую популярность марки в Китае. В связи с этим на презентации нового Touareg производитель представил ещё три новых среднеразмерных SUV, два из которых разрабатывались непосредственно в Поднебесной.

Volkswagen рассекретил сразу три новых кроссовера

 

Совместные предприятия Volkswagen с SAIC и FAW в минувшем году смогли реализовать на китайском рынке 3 200 000 автомобилей. Немецкая компания решила закрепить успех и начать продажи в КНР сразу 12 новых кроссоверов до 2020 года.

 

В ходе дебюта Volkswagen Touareg китайской публике показали желтый кроссовер, который пока известен под названием Advanced Mid-Size SUV. Согласно данным портала Motor1, автомобиль ориентирован на покупателей с «элитными вкусами». Модель, представляющая собой результат совместной работы FAW и VW, получил самые передовые технологии, которыми оснащают люксовые авто данного сегмента.

Компания презентовала также кроссовер Powerful Family SUV, который разработали специалисты SAIC и VW. Новинка окажется «младшим братом» 7-местного внедорожника Teramont. Любопытно, что её сконструировали на платформе от китайского варианта Skoda Karoq.

Volkswagen рассекретил сразу три новых кроссовера

 

Volkswagen рассекретил сразу три новых кроссовера

 

Volkswagen рассекретил сразу три новых кроссовера

 

Volkswagen рассекретил сразу три новых кроссовера

 

Volkswagen рассекретил сразу три новых кроссовера

 

Volkswagen рассекретил сразу три новых кроссовера

 

Наконец, в Китае состоялась премьера удлинённого Tiguan L PHEV, оснащенного плагин-гибридной установкой, суммарная отдача которой равна 200 лошадиным силам. Автомобиль появится в дилерских центрах уже в текущем году.

 


Яна Васильева
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