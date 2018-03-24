Внедорожный седан LADA Vesta Cross засняли без камуфляжа в Тольятти

В сети появились шпионские фотографии «внедорожного» седана LADA Vesta Cross без камуфляжной плёнки, сделанные во время испытаний на дорогах Тольятти. Ожидается, что новинка выйдет на российский авторынок к началу следующего года.

Компания «АвтоВАЗ» вывела на дорожные тесты новую LADA Vesta Cross в кузове, окрашенном в цвет «Марс». Ранее с таким оттенком предлагался только кросс-универсал Vesta SW Cross. Новый вариант исполнения седана дебютировал на Московском автосалоне ещё два года назад, однако до сих пор автопроизводитель не представил серийную Vesta Cross.

Новый автомобиль получит защитный кузовной обвес, увеличенный дорожный просвет и пересмотренное оформление салона. Согласно инсайдерским данным, седан так и не обзаведётся полным приводом.

Напомним, в начале прошлого месяца СМИ писали, что «АвтоВАЗ» оформил ОТТС на кросс-версию LADA Vesta в кузове седан. Согласно документу, новинка окажется ниже универсала из-за отсутствия рейлингов на крыше, однако будет иметь такие же длину и ширину: 4 424 и 1 785 мм соответственно. Размер колёсной базы будет аналогичным обычному седану (2 635 мм). Скорее всего, моторную гамму новой LADA Vesta Cross сохранят без изменений.

Яна Васильева