Российские продажи Citroen в феврале не дотянули и до 100 единиц

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, в феврале теуущего французская машиностроительная компания Citroen продала в России мнеьше 100 своих автомобилей. Это свидетельствует о том, что автопроизводитель теряет свои позиции на отечественном рынке.

Дмитрий Павличко

Как сообщили российские эксперты, в феврале 2018 года бренд Citroen реализовал в РФ 90 машин, что на 59,3% ниже показателей аналогічного пери ода пришлого года. Во втором месяце 2017 года дилеры Citroen сбыли 221 экземпляр.Наиболее востребованной машиной французской марки все также остается Citroen C4 (62 шт, -69,2%). На втором месте числится минивэн Citroen C3 Picasso (13 ед). Количество проданных Citroen C3 и Citroen C3 Picasso достигло 5 единиц. В январе-феврале нынешнего года автоцентры продали 280 машин (-33%).