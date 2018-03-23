Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

«6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания "Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны
| | "ГАЗ" обновил свой модельный ряд LCV в Сербии

"ГАЗ" обновил свой модельный ряд LCV в Сербии

Сегодня, 19:58
Российская машиностроительная компания «Группа ГАЗ» представила свои новые коммерческие машины на выставке DDOR BG Car Show 06, которая прошла в Сербии. Об этом сообщают обозреватели специализированных изданий.

"ГАЗ" обновил свой модельный ряд LCV в Сербии

 

На стенде «Группы ГАЗ» можно было рассмотреть «ГАЗель Next», бортовой «ГАЗель Next», самосвал «ГАЗель Next» и бортовой автомобиль «ГАЗель Бизнес» с полным приводом. Автомобили выставили вместе с официальным представителем компании на территории Сербии.

Отечественный автопроизводитель «Группа ГАЗ» начал осуществлять поставки своей продукции в Сербию в 2015 году и продолжает развивать свои машины. Глава компании Леонид Долгов проинформировал, что в настоящее время инженеры нижегородской фирмы трудятся над новой моторной гаммой, приспособленной под стандарт ЕВРО-6, которые выйдут в 2019 году.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
«Группа ГАЗ» начала продажи микроавтобусов «Газель Next» на Филиппинах
«Группа ГАЗ» начала продажи микроавтобусов «Газель Next» на Филиппинах

В Филиппины отправились отечественные микроавтобусы «ГАЗель Next» и «ГАЗель Next Citiline». Продажами этим машин на азиатском рынке занимается компания Gazelle

В Сербии на автовыставке показаны новые автомобили «ГАЗ» поколения Next
В Сербии на автовыставке показаны новые автомобили «ГАЗ» поколения Next

В Сербии на автовыставке BIMS-2017 показаны новые автомобили «ГАЗ» поколения Next. Мероприятие продлится до второго апреля включительно.

ГАЗ выпустил «ГАЗель NEXT» повышенной мощности
ГАЗ выпустил «ГАЗель NEXT» повышенной мощности

Нижегородский автомобильный завод ГАЗ выпустил модель «ГАЗель NEXT» с мотором повышенной мощности. Автомобиль на 15% улучшил разгонные характеристики с места,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости