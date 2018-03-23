"ГАЗ" обновил свой модельный ряд LCV в Сербии

Российская машиностроительная компания «Группа ГАЗ» представила свои новые коммерческие машины на выставке DDOR BG Car Show 06, которая прошла в Сербии. Об этом сообщают обозреватели специализированных изданий.

Дмитрий Павличко

На стенде «Группы ГАЗ» можно было рассмотреть «ГАЗель Next», бортовой «ГАЗель Next», самосвал «ГАЗель Next» и бортовой автомобиль «ГАЗель Бизнес» с полным приводом. Автомобили выставили вместе с официальным представителем компании на территории Сербии.Отечественный автопроизводитель «Группа ГАЗ» начал осуществлять поставки своей продукции в Сербию в 2015 году и продолжает развивать свои машины. Глава компании Леонид Долгов проинформировал, что в настоящее время инженеры нижегородской фирмы трудятся над новой моторной гаммой, приспособленной под стандарт ЕВРО-6, которые выйдут в 2019 году.