Больше 350 машин Nissan и Datsun приехали в парки каршеринговых служб

В 2017 году согласно договору о сотрудничестве с каршеринговыми службами РФ марки Nissan и Datsun сбыли больше 350 своих машин в Москве, Петербурге, Сочи, Новосибирске и Краснодаре. Об этом сообщают сотрудники агентства «АВТОСТАТ».

Дмитрий Павличко

При анализе текущих тенденций, эксперты Nissan акцентировали свое внимание на каршеринге и в прошлом году начали переговоры со службами краткосрочной аренды авто. Японские разработчики предложили партнерам привезти в свои автопарки бюджетные машины из сегмента B и кроссоверы, что стало новизной для каршеринга.Сообщается, что в крупных городах каршеринг используют их жители, но в Сочи такая служба пользуется востребованностью среди туристов. Nissan и YouDrive стали сотрудничать в Краснодарском крае с конца 2017 года. В настоящее время в каршеринговом парке насчитывается 30 внедорожников Nissan X-Trail LE, а в скором времени привезут еще 50.Фирма AnyTime в декабре прошлого года увеличила свой парк кроссоверами Nissan Qashqai Quantum Edition до 50 единиц. В автопарке компании Car5 насчитывают 20 штук Nissan Almera и 30 экземпляров Nissan X-Trail. Бренд Datsun также привозит свои авто для каршеринга. Оператор Urentcar имеет в своем активе 175 Datsun on-DO, а в распоряжении Car5 находится 50 хэтчбэков Datsun mi-DO.