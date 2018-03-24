Раскрыты подробности обновленного кроссовера Geely Emgrand GS

Китайская машиностроительная компания Geely раскрыла подробности о своем обновленном кроссовом хэтчбэке Geely Emgrand GS. Автомобиль представят в апреле нынешнего года на Пекинском автосалоне.

Дмитрий Павличко

Обновленная версия Geely Emgrand GS оснастят увеличенным дорожным просветом, пересмотренной решеткой радиатора, переделанными бамперами, светодиодными фарами и прогрессивной мультимедийной установкой с внушительным тачскрином. На рынке машина будет доступна в стандартном и спортивном вариантах исполнения. Спортивная версия получит красные тормозные суппорты, легкосплавные диски размером 17 дюймов и ряд изменений в салоне.В моторном отсеке нового кросс-хэтчбэка появится 1,4-литровый 133-сильный турбодвигатель, работающий в паре с 6-скоростной МКПП и «роботом» с передним приводом. Отмечается, что данный агрегат признан одним из наиболее экономичных в Поднебесной. Согласно инсайдерской информации, цена на новый Geely Emgrand GS не сильно будет выше актуальной генерации машины.