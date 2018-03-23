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| | Hyundai i30 N оснастят АКПП с двойным сцеплением

Hyundai i30 N оснастят АКПП с двойным сцеплением

Сегодня, 18:34
На сегодняшний день «заряженный» хэтчбэк Hyundai i30 N доступен автолюбителям только с 6-скоростной МКПП. Однако, в 2019 году на рынок выйдет новая модификация машины, оснащенная АКПП DCT с двойным сцеплением.

Hyundai i30 N оснастят АКПП с двойным сцеплением

 

Глава австралийского филиала Hyundai Билл Томас в интервью сообщил, что в 2019 году покупатели смогут заказать новую версию авто, оборудованную АКПП DCT. Топ-менеджер подчеркнул, что фанаты гоночных машин предпочитают классическую МКПП, но для того, чтобы увеличить аудиторию покупателей собираются встроить и версию с АКПП и двумя сцеплениями.

Вероятно, новая коробка для Hyundai i30 N станет 7-диапазонной, ибо такая коробка внедрена в Hyundai Veloster, Hyundai i40 и Hyundai Tucson. До первой сотни авто в стандартном варианте исполнения разгоняется за 6,4 секунды, а вот модификация Performance Package ускорит данный результат на 0,3 секунды.

Существует вероятность, что хэтчбэк с новой DCT подорожает. В настоящее время на европейском авторынке модель предлагается за 25 990 евро.
Дмитрий Павличко
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