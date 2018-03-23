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| | Представлен новый внедорожник Volkswagen Touareg

Представлен новый внедорожник Volkswagen Touareg

Сегодня, 18:06
Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen представил свой новый внедорожник Volkswagen Touareg. Автомобиль представили на Пекинском автосалоне.

Представлен новый внедорожник Volkswagen Touareg

 

Новый Volkswagen Touareg построили на укороченной архитектуре MLB Evo, которая также легла в основу Audi Q7 и Porsche Cayenne. Размеры машины составили 4878X1984X1702 мм, а величина колесной базы равна 2 895 мм.

Под капот новинка получила 3-литровый турбодизель с производительностью 231 и 286 лошадиных сил. Кроме него предусматриваются бензиновый 6-цилиндровый мотор объемом 3,0 литра с отдачей 340 лошадиных сил и 8-цилиндровый 421-сильный 4-литровый дизель. Не исключается и появление гибридного привода, в состав которого входят 2-литровый 249-сильный TSI и электромотор, которые в общем генерируют 367 «лошадок». Они работают в паре 8-скоростной АКПП с полным приводом. Помимо этого, топовые версии оснащены пневматической подвеской и подруливающими задними колесами.

В списке функций новинки стоит выделить 12-дюймовую панель управления, мультимедийную установку с 15-дюймовым тачскрином, светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, проекционный экран, круиз-контроль, опция экстренного торможения, стеклянный верх с люком, ассистент парковки и десять эйрбэгов. В Китае продажи новинки начнутся в мае 2018 года, а российские дилеры получат машины в июле текущего года.
Дмитрий Павличко
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