Nissan построит к 2022 году восемь новых машин

В пресс-центре японской машиностроительной компании Nissan представили новый план, предполагающий дальнейшее развитие на грядущие несколько лет. Японский производитель собирается акцентировать свое внимание на электрокарах и беспилотниках, ориентированных на рынки 20 стран.

Дмитрий Павличко

Одной из главных задач, которую собираются решить автопроизводитель считается повышение годовой прибыли до 16,5 триллионов иен. В минувшем финансовом году годовой доход равнялся 12,8 трлн иен.Для реализации своей стратегии, японские разработчики предложат автолюбителям несколько новых машин. К 2025 году они выпустят около 20 авто, оснащенных системой беспилотного управления ProPilot и 8 электрокаров. Согласно инсайдерской информации, в 2022 году годовой объем продаж электромобилей Nissan достигнет 1 000 000 экземпляров.Эксперты отмечают, что в настоящее время именно Nissan является мировым лидером по продажам электрифицированных авто. Завоевать первенство в сегменте «зеленых» авто компании удалось из-за выхода Nissan Leaf, которую с 2010 года продали в количестве 300 000 единиц.