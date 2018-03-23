Baidu получил разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине

Китайский интернет-гигант Baidu, которого прозвали «аналогом Google», будет испытывать беспилотные автомобили в Пекине. Накануне компания получила разрешение, которое позволит ей тестировать робокары в черте города.

О том, что Baidu дали разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине, проинформировало издание Business Insider. Источник уточнил, что компании разрешено тестировать свои автономные машины на 33 дорогах города протяженностью 105 километров.

Вице-президент Baidu Чжао Чэн заявил, что компания видит перспективным Пекин, ведь город при поддержке его властей может стать центром индустрии автономного транспорта. В Китае до нынешнего момента не было организаций, которые получили подобное разрешение. Более того, Baidu уже провела показательные заезды своих робокаров в районе Дасин.

В сентябре минувшего года в Baidu сообщили, что компания сформирует фонд по развитию автономного транспорта. В данную программу будет инвестировано 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, китайцы профинансируют 100 «беспилотных» проектов.

В США недавно произошло смертельное ДТП с участием робомобиля. Американка переходила дорогу в неположенном месте в ночное время, и оказалась под колесами беспилотного кроссовера Volvo, принадлежащего Uber. После этого сервис перестал тестировать машины с автономным управлением. То же самое сделали в Toyota.

Иван Головин