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| | Baidu получил разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине

Baidu получил разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине

Сегодня, 18:59
Китайский интернет-гигант Baidu, которого прозвали «аналогом Google», будет испытывать беспилотные автомобили в Пекине. Накануне компания получила разрешение, которое позволит ей тестировать робокары в черте города.

 

Baidu получил разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине

 

О том, что Baidu дали разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине, проинформировало издание Business Insider. Источник уточнил, что компании разрешено тестировать свои автономные машины на 33 дорогах города протяженностью 105 километров.
 
Вице-президент Baidu Чжао Чэн заявил, что компания видит перспективным Пекин, ведь город при поддержке его властей может стать центром индустрии автономного транспорта. В Китае до нынешнего момента не было организаций, которые получили подобное разрешение. Более того, Baidu уже провела показательные заезды своих робокаров в районе Дасин.
 
В сентябре минувшего года в Baidu сообщили, что компания сформирует фонд по развитию автономного транспорта. В данную программу будет инвестировано 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, китайцы профинансируют 100 «беспилотных» проектов.

 

Baidu получил разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине

 

Baidu получил разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине

 

В США недавно произошло смертельное ДТП с участием робомобиля. Американка переходила дорогу в неположенном месте в ночное время, и оказалась под колесами беспилотного кроссовера Volvo, принадлежащего Uber. После этого сервис перестал тестировать машины с автономным управлением. То же самое сделали в Toyota.

Иван Головин
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