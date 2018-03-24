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| | «КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок за счет ресурсных центров

«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок за счет ресурсных центров

Сегодня, 05:00
Торгово-финансовой компанией «КАМАЗ» продолжаются открытия ресурсных центров по всей России. Благодаря этим заведениям в скором будущем на рынок выйдут челнинские грузовики поколения К5. Об этом проинформировал пресс-центр отечественного машиностроительного гиганта.

 

«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок за счет ресурсных центров

 

Генеральный директор ТФК «КАМАЗ» Андрей Игнатьев отметил, что в ресурсных центрах существует необходимость, так как они облегчают управление каналами продаж. За ними закрепляются предприятия, изготавливающие продукцию, а также дилеры.
 
Господин Игнатьев пояснил, что дилер продает технику, но не может иметь 300-400 единиц продукции. Здесь и нужны ресурсные центры, так как в них могут находиться все модели, прицепы, спецнадстройки и так далее.
 
На базе ресурсных центров «КАМАЗ» намерен проводить Дни клиента, Дни открытых дверей, тест-драйвы и так далее. Также в РЦ будет обучаться персонал, чтобы иметь высокую квалификацию. В будущем ресурсные центры научат поддержке приложений и онлайн-систем по записи и мониторингу автомобиля.

Иван Головин
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