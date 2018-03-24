«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок за счет ресурсных центров

«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок за счет ресурсных центровСегодня, 05:00
Грузовые автомобили машиностроительной компании «КамАЗ» в течение первого квартала нынешнего года разошлись по рынкам тиражом в 5,75 тысячи экземпляров. Это на
Персонал отечественного машиностроительного гиганта "КАМАЗ" вернулся на рабочие места после летних каникул. Об этом проинформировал пресс-центр челнинского
В Нижегородской области планируется открыть ещё два центра для подготовки специалистов. Таким образом их станет уже 25 по всей территории.