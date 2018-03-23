Старые батареи Nissan Leaf приспособят для уличного освещения

Старым аккумуляторам электрокара Nissan Leaf нашлось весьма необычное применение: японские машиностроители решили использовать их для уличного освещения поселка Намиэ, разрушенного землетрясением и цунами 2011 года.

Проект получил название The Reborn Light. Его реализацией занимается компания Nissan, а также ее дочерняя фирма 4R Energy Corporation. Акция является частью программы восстановления Намиэ.

Для реализации нового проекта была разработана технология, которая позволит уличному освещению работать отдельного от основной сети. В течение светлого времени суток фонари смогут аккумулировать энергию за счет солнечных панелей, и храниться она будет в отработанных аккумуляторах Nissan Leaf. По словам представителей японской марки, новое решение позволит не только решить с освещением Намиэ, но и отказаться от утилизации батарей.

У японцев уже имеется прототип фонаря с батареей от Nissan Leaf, и 26 марта он будет испытан на территории фабрики 4R Energy в Намиэ. Уже в апреле начнется оборудование населенного пункта новыми осветителями.

В начале нынешнего года японцы представили первую коммерческую технологию бытовой системы хранения энергии. Речь идет о платформе Nissan Energy Solar, состоящей из солнечных панелей, хранилища энергии xStorage Home и системы управления.





Первый Nissan Leaf появился на рынке в 2010 году. Машина является одним из самых востребованных электрокаров на глобальном рынке.

Иван Головин