Дизайн нового кроссовера Mercedes-Benz показали на макете для краш-тестов

В глобальной сети появилась фотография прототипа нового кроссовера Mercedes-Benz GLB. Снимок показало издание Autoevolution, чьи эксперты предполагают, что в кадре представлен макет транспортного средства, который предназначен для краш-тестов.

Немцы по-прежнему отказываются озвучивать какие-либо подробности кроссовера Mercedes-Benz GLB. Достоверно известно только то, что основой для паркетника послужила переднеприводная модульная архитектура MFA, на которой построен хэтчбек A-Class. Новинка переймет от своего соплатформенника силовую линейку и архитектуру интерьера, но внешне на него не будет похожа.

Судя по фотографии, появившейся в интернете, кроссовер Mercedes-Benz GLB будет схож с флагманским внедорожником GLS. При этом ранее в СМИ говорилось, что новинка объединит в себе вместительность B-Class, динамику GLA и стилистику G-Class. Ожидается, что общественность познакомится с моделью Mercedes-Benz GLB в сентябре следующего года.

Иван Головин