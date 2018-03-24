Дизайн нового кроссовера Mercedes-Benz показали на макете для краш-тестов

Дизайн нового кроссовера Mercedes-Benz показали на макете для краш-тестовСегодня, 07:00
Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz выпустила удлиненную модификацию кроссовера Mercedes-Benz GLC с приставкой «L» в наименовании. Новинка
В Сети появился снимок нового Mercedes-Benz GLE. Автомобиль сфотографировали во время прохождения тест-драйва.
В Интернете появились новые фотографии кроссовера Mercedes-Benz GLC 63 AMG в камуфляже. Ожидается, что новинка появится в продаже не раньше 2016 года.