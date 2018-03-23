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| | Эксперты рассказали, как популяризировать электрокары в России

Эксперты рассказали, как популяризировать электрокары в России

Сегодня, 14:27
Григорий Мирюков, начальник управления отраслей экономики аналитического центра при правительстве России, рассказал о том, как сделать электрокары популярными в РФ. Эксперт уверен, что прежде всего стоит подумать о снижении цены на такие модели, а также развить сеть зарядных станций.

Эксперты рассказали, как популяризировать электрокары в России

 

Господин Мирюков отметил, что правильным вектором развития сегмента электрокаров в России станет включение электрозарядных станций в перечень энергоэффективного оборудования. Отмечается, что такая мера могла бы лечь на плечи частных инвесторов, у которых появится стимул получить свою долю на рынке и развивать тем самым инфраструктуру.

Также господин Мирюков заявил, что сегодня электрокары являются слишком дорогими для российских клиентов, что является основной причиной их непопулярности. В случае снижения стоимости спрос на «зеленый» транспорт должен повыситься.

Кроме того, эксперт советует использовать мировой опыт – владельцы электрокаров в Китае могут рассчитывать на разнообразные льготы, а также на выделенные полосы движения и бесплатную парковку. На данный момент в Поднебесной насчитывается порядка 650 000 полностью электрических автомобилей.
Васисуалий Мурчалов
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