Эксперты рассказали, как популяризировать электрокары в России

Григорий Мирюков, начальник управления отраслей экономики аналитического центра при правительстве России, рассказал о том, как сделать электрокары популярными в РФ. Эксперт уверен, что прежде всего стоит подумать о снижении цены на такие модели, а также развить сеть зарядных станций.

Васисуалий Мурчалов

Господин Мирюков отметил, что правильным вектором развития сегмента электрокаров в России станет включение электрозарядных станций в перечень энергоэффективного оборудования. Отмечается, что такая мера могла бы лечь на плечи частных инвесторов, у которых появится стимул получить свою долю на рынке и развивать тем самым инфраструктуру.Также господин Мирюков заявил, что сегодня электрокары являются слишком дорогими для российских клиентов, что является основной причиной их непопулярности. В случае снижения стоимости спрос на «зеленый» транспорт должен повыситься.Кроме того, эксперт советует использовать мировой опыт – владельцы электрокаров в Китае могут рассчитывать на разнообразные льготы, а также на выделенные полосы движения и бесплатную парковку. На данный момент в Поднебесной насчитывается порядка 650 000 полностью электрических автомобилей.