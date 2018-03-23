Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордного показателя скорости

Постоянный участник телешоу Top Gear Стиг поставил новый рекорд для Книги Гинесса, разогнав трактор до 140,444 км/ч. Заезд состоялся на тестовом полигоне Брантингторп, который является бывшим аэродромом Королевских ВВС Британии.

Дмитрий Павличко

На первой попытке Стиг сумел разогнать машину до 147,93 км/ч, а вторая попытка увенчалась результатом в 132,97 км/ч. Средневзвешенное значение в 140,44 км/ч зафиксировали как скоростное достижение для обновленных тракторов.Команда Top Gear подготовила сельскохозяйственную технику для рекордного забега. Для этого трактор обустроили 8-цилиндровым 5,7-литровым агрегатом от Chevrolet с мощностью 507 л.с. Помимо того, в списке оснащения машины значатся пневматическая подвеска и тормоза на всех колесах.Прежний рекорд поставил финский пилот Юха Канккуненн в феврале 2015 года. Он, пребывая за рулем 250-сильного трактора Valtra T234 разогнался до 130, 165 км/ч.