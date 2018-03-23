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| | Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордного показателя скорости

Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордного показателя скорости

Сегодня, 14:39
Постоянный участник телешоу Top Gear Стиг поставил новый рекорд для Книги Гинесса, разогнав трактор до 140,444 км/ч. Заезд состоялся на тестовом полигоне Брантингторп, который является бывшим аэродромом Королевских ВВС Британии.

Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордного показателя скорости

 

На первой попытке Стиг сумел разогнать машину до 147,93 км/ч, а вторая попытка увенчалась результатом в 132,97 км/ч. Средневзвешенное значение в 140,44 км/ч зафиксировали как скоростное достижение для обновленных тракторов.

Команда Top Gear подготовила сельскохозяйственную технику для рекордного забега. Для этого трактор обустроили 8-цилиндровым 5,7-литровым агрегатом от Chevrolet с мощностью 507 л.с. Помимо того, в списке оснащения машины значатся пневматическая подвеска и тормоза на всех колесах.

Прежний рекорд поставил финский пилот Юха Канккуненн в феврале 2015 года. Он, пребывая за рулем 250-сильного трактора Valtra T234 разогнался до 130, 165 км/ч.
Дмитрий Павличко
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