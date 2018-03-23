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| | Названы самые популярные опции для люксовых автомобилей в России

Названы самые популярные опции для люксовых автомобилей в России

Сегодня, 15:21
Больше всего автомобилисты России на рынке люксовых аксессуаров интересуются карбоновым рулем Ferrari со светодиодным тахометром. Такое устройство обойдется покупателю в 360 000 рублей. В РФ каждый второй суперкар имеет такую «баранку».

 

Названы самые популярные опции для люксовых автомобилей в России

 

Вторую позицию занимает аудиосистема Naim for Bentley. За данный аксессуар придется выложить не менее 550 000 рублей. Данным устройством в России оснащен каждый третий Bentley. На третьем месте расположилась отделка натуральным камнем, которая ценится владельцами модели Bentley Mulsanne. Такое решение имеет каждая пятая машина.
 
Четвертое место занимают часы Breitling, особенные перламутровым циферблатом с брильянтами. Стоимость хронометра составляет от 250 000 рублей.
 
Каждый шестой Aston Martin в России имеет специальный карбоновый обвес стоимостью 2 000 000 рублей. В каждом десятом Rolls-Royce в РФ установлена система StarLight HeadLiner, имитирующая сверкающее звездами ночное небо на потолке автомобиля.
 
Последними в рейтинге стоят карбоновые шахматы ручной работы для автомобилей Ferrari. Аксессуар продается за 160 000 рублей.
 
В минувшем году в России было продано 1 440 люксовых автомобилей. Спрос на транспорт в данном сегменте вырос на 18% в годовом сравнении.

Иван Головин
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