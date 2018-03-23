На тест-драйве заметили новый BMW 1 Series

В сети обнародовали шпионские фотографии нового баварского хэтчбэка BMW 1 Series. Интересен тот факт, что кроме тестового прототипа BMW 1 Series на дорогах появился скрытый под камуфляжем автомобиль Mercedes-Benz.

Нынешнее правление BMW прилагает все силы для того, чтобы новинка стала более конкурентоспособной, чтобы она смогла побороться за клиентов с машинами от Audi и Mercedes-Benz. Вероятно, новинку снабдят переднеприводным механизмом, а вот за полный привод придется дополнительно доплатить.

Согласно информации от баварской марки, переход на систему переднего привода никак не повлияет на управляемость авто. Однако машина не получит «заряженную» версию, но через время может быть показана модификация M Performance, под капотом которой разместится 2-литровый 300-сильный турбодвигатель.

Дмитрий Павличко

Новинку разработают на обновленной архитектуре UKL. Благодаря этому общая масса авто снизится, а салон станет более просторным.