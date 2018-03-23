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| | На тест-драйве заметили новый BMW 1 Series

На тест-драйве заметили новый BMW 1 Series

Сегодня, 19:27
В сети обнародовали шпионские фотографии нового баварского хэтчбэка BMW 1 Series. Интересен тот факт, что кроме тестового прототипа BMW 1 Series на дорогах появился скрытый под камуфляжем автомобиль Mercedes-Benz.

На тест-драйве заметили новый BMW 1 Series

 

Нынешнее правление BMW прилагает все силы для того, чтобы новинка стала более конкурентоспособной, чтобы она смогла побороться за клиентов с машинами от Audi и Mercedes-Benz. Вероятно, новинку снабдят переднеприводным механизмом, а вот за полный привод придется дополнительно доплатить.

На тест-драйве заметили новый BMW 1 Series

 

Согласно информации от баварской марки, переход на систему переднего привода никак не повлияет на управляемость авто. Однако машина не получит «заряженную» версию, но через время может быть показана модификация M Performance, под капотом которой разместится 2-литровый 300-сильный турбодвигатель.

На тест-драйве заметили новый BMW 1 Series

 

Новинку разработают на обновленной архитектуре UKL. Благодаря этому общая масса авто снизится, а салон станет более просторным.
Дмитрий Павличко
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