Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1

Пилот команды Формулы-1 Red Bull Дэниэл Риккардо принял участие в дрифт-заезде по трассе Гран-при Австралии. Автогонщика прокатили автомобиле Mazda MX-5, в моторном отсеке которого находится 1032-сильный агрегат.

Экстремальный заезд с пилотом Дэниэлом Риккардо был запечатлен на видео, которое уже доступно на сайте YouTube. Управлял болидом Mazda MX-5 профессиональный дрифтер Мэд Майк, участвующий в программе поддержки спортсменов, представляющих компанию Red Bull.

Болид Mazda MX-5, который использовался для заезда, оснащен роторным двигателем PPRE 26B с двойным турбонаддувом Garrett GTX40.Максимальная мощность силовой установки выдается при низком давлении нагнетателей.









Дрифт-заезд снимался на треке, который примет первый этап Формулы-1 2018 года. Гонка в Мельбурне состоится 25 марта.

Иван Головин