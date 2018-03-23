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| | Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1

Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1

Сегодня, 17:34
Пилот команды Формулы-1 Red Bull Дэниэл Риккардо принял участие в дрифт-заезде по трассе Гран-при Австралии. Автогонщика прокатили автомобиле Mazda MX-5, в моторном отсеке которого находится 1032-сильный агрегат.

 

Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1

 

Экстремальный заезд с пилотом Дэниэлом Риккардо был запечатлен на видео, которое уже доступно на сайте YouTube. Управлял болидом Mazda MX-5 профессиональный дрифтер Мэд Майк, участвующий в программе поддержки спортсменов, представляющих компанию Red Bull.

 

Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1

 

Болид Mazda MX-5, который использовался для заезда, оснащен роторным двигателем PPRE 26B с двойным турбонаддувом Garrett GTX40.Максимальная мощность силовой установки выдается при низком давлении нагнетателей.
 


Дрифт-заезд снимался на треке, который примет первый этап Формулы-1 2018 года. Гонка в Мельбурне состоится 25 марта.

Иван Головин
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