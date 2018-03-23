Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1

Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1Сегодня, 17:34
Консультант команды Формулы-1 Red Bull Гельмут Марко сообщил, что для заезда в Барселоне инженеры строят совершенно другой болид. Скорее всего, авто получит
Российский пилот Даниил Квят, который выступает за команду «Ред Булл», попал в аварию в ходе квалификационного заезда на Гран-при Японии. Данные соревнования
Сообщается, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, первого этапа нового сезона Формулы-1.