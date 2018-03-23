SEAT объявила о премьере нового кроссовера

Инженеры испанской машиностроительной компании SEAT намерены построить новый купеобразный кроссовер. Об этом сообщает руководитель подразделения по исследованиям и разработкам Маттиас Рабе.

Дмитрий Павличко

Автомобиль станет первым утилитарным кроссовером, построенным на абсолютно новой архитектуре. Новинку представят в 2020 году. В линейке новый автомобиль расположится ниже полноразмерного внедорожника SEAT Tarraco, который представят уже скоро. Позже выйдет и спортивная версия Cupra.Оформление машины получит очертания прототипа 20v20, представленного на Женевском автосалоне в 2015 году. Технические параметры новинки пока засекречены. Не исключается и выход гибридной версии новинки.Отмечается, что в 2020 году SEAT выпустит свой первый массовый электромобиль с дальностью хода в 500 км. Его назовут именем Born.