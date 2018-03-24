"АвтоВАЗ" увеличивает египетское производство LADA Granta

В Египет в скором времени отправятся новые комплектующие, предназначенные для изготовления российских седанов LADA Granta. Разработчики из «АвтоВАЗ» обнародовали информацию о сотрудничестве с партнером из Ближнего Востока.

Дмитрий Павличко

Раньше кризис в Египте стал причиной сокращения местного авторынка. По причине этого местная компания al Amal стала производить меньше отечественных авто. Также завод уменьшил производство из-за того, что на складах имелось довольно много авто, которые при кризисе постепенно продавали. В прошлом году местные автолюбители приобрели 1 003 машин российской марки.«АвтоВАЗ» в своем сообщении отмечает, что на египетском авторынке зафиксированы позитивные тенденции продаж российских авто. Потому и было решено увеличить сборку седанов LADA Granta в Египте.«АвтоВАЗ» и LADA Egypt сотрудничают на протяжении 16 лет. В 2006 году в Каире организовали более мощная производственная площадка, которая может выпускать 4 000 9 000 машин ежегодно. В 2015 году начался египетский выпуск LADA Granta.