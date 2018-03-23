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| | Skoda выпустит 19 новых автомобилей до 2020 года

Skoda выпустит 19 новых автомобилей до 2020 года

Сегодня, 11:32
Чешский бренд Skoda, входящий в состав концерна Volkswagen AG, до 2020 года планирует выпустить сразу 19 новых автомобилей, среди которых будет серийный электрокроссовер Skoda Vision X, а также плагин-гибридная версия флагманского седана Skoda Superb.

Skoda выпустит 19 новых автомобилей до 2020 года

 

Согласно данным европейских изданий, в 2019 году компания Skoda представить серийный электрический кроссовер, который выполнен на базе концепта Skoda Vision X. Прототип имел возможность работать на бензине, электричестве и сжиженном газе, но товарная версия, вероятнее всего, получит электромотор и литий-ионные аккумуляторы.

Кроме того, в 2019 году дебютирует и флагманский лифтбэк Skoda Superb, который получит плагин-гибридный мотор от Volkswagen Passat GTE. Кроме того, очередной полностью электрической новинкой станет «зеленая» версия городского хэтчбека Skoda Citigo. Также не исключено появления и серийного Vision E, но чешские разработчики пока не спешат раскрывать полный список новинок.

В 2017 году компания Skoda на мировом рынке реализовала 1 200 500 автомобилей, что на 6,6% больше, чем годом ранее. В январе-феврале 2018 году компании удалось реализовать 196 600 моделей, что превышает прошлогодний результат на 12,4%.
Васисуалий Мурчалов
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