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| | В продаже появился новый рамный внедорожник Roewe RX8

В продаже появился новый рамный внедорожник Roewe RX8

Сегодня, 11:51
Китайский машиностроительный гигант SAIC начал продажи флагманского рамного внедорожника Roewe RX8. Машина будет реализовываться как с моноприводом, так и версии с 4WD.

 

В продаже появился новый рамный внедорожник Roewe RX8

 
Первым рынком для нового внедорожника послужит Китай. Моноприводная версия транспортного средства продается в КНР за 223 800 юаней (2 032 000 рублей). С полным приводом автомобиль стоит 258 800 юаней (2 350 000 рублей). В ближайшее время производитель расширит линейку комплектаций машины.
 
Основой для рамного флагмана Roewe RX8 послужило то же шасси, на котором построена модель Maxus D90, которую выпускает SAIC. Новинка внешностью схожа с «младшим» RX5. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов и мультимедийной системой с большим сенсорным дисплеем.
 
Габариты внедорожника Roewe RX8 составляют 4923х1930х1810 мм, а размер колесной базы новинки составляет 2850 мм. Это говорит о том, что Toyota Land Cruiser Prado меньше «китайца». Для автомобиля предусмотрен трехрядный салон на 7 или 8 посадочных мест.
 
Моторный отсек нового Roewe RX8 занимает двухлитровая установка с турбонаддувом, мощность которой равна 224 лошадиным силам. Для мотора предусмотрена 6-АКПП производства фирмы Aisin.

 

В продаже появился новый рамный внедорожник Roewe RX8

 

В продаже появился новый рамный внедорожник Roewe RX8

 

В продаже появился новый рамный внедорожник Roewe RX8

 

Внедорожник Roewe RX8 получил ассистенты вождения, шесть подушек безопасности, поддержку Android Auto и Apple Carplay, круговой видообзор, стеклянную крышу с люком. Также для предусмотрены электронный стояночный тормоз, система мониторинга слепых зон, 20-дюймовые колесные диски и так далее.

Иван Головин
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