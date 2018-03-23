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| | Peugeot 3008 в феврале вошел в десятку европейских бестселлеров

Peugeot 3008 в феврале вошел в десятку европейских бестселлеров

Сегодня, 12:50
Эксперты, представляющие компанию JATO Dynamics, провели исследование, по результатам которого составили ТОП-10 бестселлеров европейского авторынка. В десятке, составленной по итогам февраля текущего года, оказался французский кроссовер Peugeot 3008, который стал одним из самых востребованных SUV в регионе.
 

Peugeot 3008 в феврале вошел в десятку европейских бестселлеров

 

Первое место в февральском ТОП-10 досталось модели Volkswagen Golf. Автомобиль разошелся на европейском рынке тиражом в 36 754 экземпляра. Спрос на машину вырос в годовом сравнении на 16%. Второе место досталось модели Renault Clio. Европейские автомобилисты приобрели 24 607 таких машин, что на 2% меньше, чем в минувшем году. Третья позиция в рейтинге занята моделью Peugeot 208 с результатом в 19 893 реализованных экземпляра с «плюсом» в 5%.
 
Четвертое место занял Ford Fiesta, проданный в количестве 19 709 экземпляров, что на 2% больше в годовом сравнении. Пятую строчку ТОП-10 занял Volkswagen Polo с результатом в 19 313 реализованных экземпляров, что на 1% меньше, чем в феврале прошлого года.
 
Далее в ТОП-10 числятся Nissan Qashqai, Citroen C3, Citroen C3, Volkswagen Tiguan. Кроссовер Peugeot 3008 оказался аутсайдером рейтинга. Модель разошлась тиражом в 15 791 экземпляр. Положительная динамика продаж паркетника составила 95% в годовом сравнении.

Иван Головин
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