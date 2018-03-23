Рассекречен новый Toyota Corolla Hatchback для США

Новый Toyota Corolla Hatchback по сути представляет собой несколько измененную версию европейского Toyota Auris, который дебютировал в начале марта на автосалоне в Женеве. После смены генерации хэтчбек вырос в длину на 38 миллиметров и в ширину на 30 миллиметров. Дорожный просвет уменьшился на 235 миллиметров.
Новый Toyota Corolla Hatchback спроектирован на базе новейшей модельной платформы TNGA, а салон хэтчбека получил более высокий уровень шумоизоляции. Примечательно, что европейский Auris во время дебюта «постеснялся» показать салон, но американская версия продемонстрировала мультимедийный дисплей, широкий набор ящиков и ниш для хранения вещей, а также индукционную зарядку для гаджетов.
Под капотом Toyota Corolla Hatchback скрывается 2,0-литровый бензиновый мотор, который пришел на смену 1,8-литровому двигателю. Силовая установка генерирует 137 лошадиных сил при 170 Нм крутящего момента. В базовое оснащение входит пакет систем безопасности Toyota Safety Sense.