Рассекречен новый Toyota Corolla Hatchback для США

Японская компания Toyota рассекретила новый Toyota Corolla Hatchback, который покажут публике уже через несколько дней на автосалоне в Нью-Йорке. Стоит отметить, что до смены поколения «близнец» европейского Toyota Auris носил название Toyota Corolla iM.

Новый Toyota Corolla Hatchback по сути представляет собой несколько измененную версию европейского Toyota Auris, который дебютировал в начале марта на автосалоне в Женеве. После смены генерации хэтчбек вырос в длину на 38 миллиметров и в ширину на 30 миллиметров. Дорожный просвет уменьшился на 235 миллиметров.Новый Toyota Corolla Hatchback спроектирован на базе новейшей модельной платформы TNGA, а салон хэтчбека получил более высокий уровень шумоизоляции. Примечательно, что европейский Auris во время дебюта «постеснялся» показать салон, но американская версия продемонстрировала мультимедийный дисплей, широкий набор ящиков и ниш для хранения вещей, а также индукционную зарядку для гаджетов.

Васисуалий Мурчалов

Под капотом Toyota Corolla Hatchback скрывается 2,0-литровый бензиновый мотор, который пришел на смену 1,8-литровому двигателю. Силовая установка генерирует 137 лошадиных сил при 170 Нм крутящего момента. В базовое оснащение входит пакет систем безопасности Toyota Safety Sense.