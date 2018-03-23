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| | Составлен рейтинг наиболее экономичных японских автомобилей

Составлен рейтинг наиболее экономичных японских автомобилей

Сегодня, 10:18
Сотрудники японского государственного управления, земплепользования и инфраструктуры озвучили наиболее экономичные автомобили, предлагаемые на домашнем авторынке в прошлом году. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Составлен рейтинг наиболее экономичных японских автомобилей

 

На первой позиции числится Toyota Prius, получившая подзаряжаемый гибрид Toyota Hybrid Synergy Drive. Он затрачивает 2,45 л горючего на 100 км.

Второе место рейтинга досталось Toyota Aqua, расходующая 2,63 лиитра на расстояние в 100 км. Японские Nissan Note e-Power и Honda Fit имеют расход топлива в 2,68 литров на 100 км. ТОП-5 закрывает Honda Grace, затрачивающая 2 9,7 л горючего на 100-километровую дистанцию. Еще в ТОП-10 наиболее экономичных машин попали Toyota Vitz (2,9 литра), Toyota Corolla Axio (2,9 л), Toyota Corolla Fielder (2,9 л), Honda Shuttle (2,9 л) и премиальный седан Toyota Camry (2,99 л).
Дмитрий Павличко
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