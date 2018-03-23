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| | Mercedes-Benz отзывает в РФ 12 000 машин

Mercedes-Benz отзывает в РФ 12 000 машин

Сегодня, 09:22
В России немецкая люксовая машиностроительная компания Mercedes-Benz намерена отозвать 12 000 своих автомобилей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на официальном сайте Росстандарт.

Mercedes-Benz отзывает в РФ 12 000 машин

 

Под отзывную кампанию подпадают такие модели бренда, как Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class и Mercedes-Benz GLK, проданные на российском авторынке с 2011 по 2017 годы. Причиной отзыва на сервис выступают неисправности эйрбэгов, которые могут сработать из-за статического электроразряда.

В ближайшее время представители российского филиала Mercedes-Benz уведомят всех обладателей названных авто о необходимости приехать в авторизованные автоцентры для того, чтобы проверить защитные подушки и машины премиальной марки. Если будут установлены неполадки конструкторы фирменных СТО устранят их.
Дмитрий Павличко
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