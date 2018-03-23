Toyota Camry возглавила ТОП-10 самых выносливых автомобилей

Эксперты американского издания Consumer Reports провели тесты популярных легковых машин, по итогам которых составили ТОП-10 самых выносливых автомобилей. Лидером данного рейтинга оказался бизнес-седан Toyota Camry.

Специалисты включили в ТОП-10 только те автомобили, которые при большом пробеге остаются на ходу, и не имеют поломок как серьезных, так и незначительных. В рамках тестов каждая испытуемая машина преодолела расстояние в 321 000 километров.

Лидером ТОП-10 назван бизнес-седан Toyota Camry, которому не составляет труда проехать более 320 000 километров. На второй позиции оказалась модель Honda Accord. Также в первой тройке рейтинга оказался гибридный Toyota Prius. Четвертое место досталось кроссоверу Honda CR-V, а замкнул пятерку минивэн Toyota Sienna.

Шестую позицию заняла модель Honda Civic. Седьмое место досталось Toyota Corolla. Восьмое и девятое места достались моделям 4Runner и Highlander от Toyota. Аутсайдером ТОП-10 стал Ford F-150.

Иван Головин