Toyota Camry возглавила ТОП-10 самых выносливых автомобилей

Toyota Camry возглавила ТОП-10 самых выносливых автомобилейСегодня, 10:00
Сотрудники японского государственного управления, земплепользования и инфраструктуры озвучили наиболее экономичные автомобили, предлагаемые на домашнем
Toyota Corolla названа самым продаваемым автомобилем в мире за 2016 год. Эксперты утверждают, их продано около миллиона моделей.
В США подведены итоги исследования, в котором определялся самый популярный «американский» автомобиль. Победу второй год подряд отпраздновала модель Toyota