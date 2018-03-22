Китайцы выкатили самый брутальный внедорожник за $3,8 млн

Речь идет о детище китайской компании IAT. Автомобиль получил название Karlmann King, и по стоимости вряд ли уступит модели Rolls-Royce Cullinan, которая еще не представлена общественности.

Основой для внедорожника Karlmann King послужило шасси модели Ford F-550. Кроме того, американский автомобиль поделился с китайским всепроходцем своим мотором. Это значит, что брутальная машина оснащается 6,8-литровой установкой V10, производительность которой составляет 400 лошадиных сил.

Внедорожник Karlmann King может достигать 6 тонн, если будет в топовом исполнении, для которого предусмотрена броня. Из-за такого веса автомобиль разгоняется не больше, чем до 140 километров в час. Ширина машины равна 2,5 метра.

Снаружи внедорожник Karlmann King выглядит агрессивно, однако его салон выполнен в люксовом стиле. Интерьер получил несколько цветовых схем, как контрастных, так и более спокойных. Автомобиль получил подсветку салона, холодильник, складные стол и телевизор, кофе-машину. Потолок «звездное небо» в машине сделан в духе Rolls-Royce.





Базовый Karlmann King будет продаваться за 2 миллиона долларов. За топовый вариант машины придется выложить 3,8 миллиона долларов. Она будет опционально доступна с шестью дверями и таким же количеством посадочных мест. Всего на рынок отправится 9 экземпляров модели.

Иван Головин