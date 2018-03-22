SEAT показала тизер своего первого электрокара

Испанские разработчики из SEAT подтвердили выпуск своего первого массового электромобиля в 2020 году и обнародовали тизерные фотографии новинки. На изображениях заметна фара электрокара.

Согласно полученной информации, указанный электрокар разработают с использованием архитектуры MEB, которую Volkswagen применяет на всех своих электрических концептах I.D. Предельная дальность хода испанского электрокара достигает 500 км.В пресс-центре SEAT отметили, что первый электрокар марки получит автономную систему управления второго уровня. Кроме того, в 2020 году SEAT презентует гибридную машину с возможностью зарядки батарей от электрической сети. Она будет производиться на заводе SEAT в Мартореле (Испания).

Дмитрий Павличко

Раньше SEAT сделала Cupra отдельным брендом. Первым его авто стал 300-сильный кроссовер SEAT ATeca, представленный в рамках Женевского автосалона.