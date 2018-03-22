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| | Премиальный седан Genesis G70 приедет в Россию 12 апреля

Премиальный седан Genesis G70 приедет в Россию 12 апреля

Сегодня, 19:07
Корейский люксовый автобренд Genesis объявил о сроках выхода своего нового седана Genesis G70. Официально новинку представят в РФ 12 апреля текущего года.

Премиальный седан Genesis G70 приедет в Россию 12 апреля

 

Об этом сообщает пресс-центр премиального бренда. Genesis G70 является спортивным седаном, получившим утонченную динамическую внешность, функциональный интерьер и повышенный уровень защищенности. В экстерьере стоит отметить большую радиаторную решетку, рельефные очертания и светодиодные ходовые огни. Машина получила список современных технологий, в числе которых присутствует широкоформатный люк. Ожидается, что российская версия седана Genesis G70 получит 2-литровый турбомотор с отдачей 197, 247 и 252 л.с. и 8-АКПП.

Следует напомнить, что в РФ бренд Genesis и его первая модель появились в сентябре 2016 года. В России Genesis G90 предлагается с октября 2016 года, а с марта 2017 года дилеры получили полноприводный седан Genesis G80. Оба авто производятся на заводе «Автотор», расположенном в Калининграде.
Дмитрий Павличко
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